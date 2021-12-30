شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين يشارك فى مباراة الأهلى والاتحاد بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الجولة السابعة من دورى سوبر كرة السلة رجال، والتى تقام اليوم الخميس مشاركة إيهاب أمين لاعب الفريق الأحمر بعد عودته من الإجازة المرضية حيث خضع لعملية الزائدة.

وفى المقابل يغيب سيف سمير لاعب الفريق بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة على أن يخضع لفحوصات تحدد نوع الإصابة وفترة غيابه عن الصالة.

ويتصدر الأهلى ترتيب دورى السلة برصيد 11 نقطة ، حيث جاء الترتيب كالتالى ..

في المركز الأول.. الأهلي 11 نقطة

في المركز الثاني.. المصرية للاتصالات 11 نقطة

في المركز الثالث.. الاتحاد السكندري 11 نقطة

في المركز الرابع.. الجزيرة 10 نقاط

في المركز الخامس.. سبورتنج 8 نقاط

في المركز السادس.. مصر للتأمين 8 نقاط

في المركز السابع.. سموحة 7 نقاط

في المركز الثامن.. الزمالك 6 نقاط