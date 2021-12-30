شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يطلب تحديد مصيره مع الأهلي قبل البت في عروض الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عمار حمدى لاعب خط وسط الاهلى من مسئولي ناديه تحديد مصيره سواء بالاستمرار مع الحصول على فرصة كافية للمشاركة في المباريات المقبلة أو الرحيل للإعارة مجدداً في ظل امتلاكه عروض مميزة من أكثر من نادى بالدوري المحلى.

ولازال عمار حمدي نجم وسط الأهلي لا يحصل على عدد مناسب من الفرص مع فريقه منذ عودته من الإعارة مطلع الموسم الجاري، في ظل اعتماد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الثلاثي عمرو السولية والمالي اليو ديانج وحمدي فتحي بشكل أساسي في معظم المباريات.

و أكد اللاعب للمقربين أنه في حالة عدم الحصول على فرصة اللعب فسيجدد وقتها طلبه بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي القادم للحصول على فرص لعب مناسبة، في ظل امتلاكه أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء المقبل.