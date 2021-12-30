منافس الأهلي.. الهلال يكشف موعد معاينة ملعبه لبحث اعتماده في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف إسماعيل عثمان الأمين العام المكلف لنادي الهلال، أن إدارة النادي السوداني في تواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال مسؤول نادي الهلال في تصريحات عبر صحيفة "كفر ووتر" السودانية، إن مندوب من "كاف" سيصل إلى السودان في الثامن من يناير المقبل لتفقد الملعب.

وأضاف، أن قرار استبعاد ملعب الهلال قديم من كاف، لافتًا إلى أن الاتحاد الأفريقي حدد 18 ملاحظة وقطعنا فيها شوطًا كبيرًا.

وكان الاتحاد الأفريقي قرر وضع ملعبي الهلال والمريخ ضمن الملاعب المستبعدة لإقامة المباريات عليها في الفترة المقبلة نظرًا لعدم تنفيذ بعض الشروط.

ويتواجد قطبي الكرة السودانية في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم أيضًا الأهلي وصنداونز.