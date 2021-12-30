منافس الزمالك.. تقارير: مهاجم الوداد يقترب من الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب سايمون مسوفا مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي، من مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفاد موقع "راديو مارس" المغربي، أن المهاجم التنزاني سيكون أول المغادرين من فريق الوداد في فترة الانتقالات الشتوية.

وسيغادر مسوفا الوداد بسبب عدم توصله لاتفاق بشأن مستحقاته المالية، حيث يمتلك صاحب الـ28 عامًا عقدًا حتى عام 2024.

واستطاع الهداف التنزاني أن يسجل ستة أهداف في موسم (2021 - 2022) خلال 15 مباراة في جميع المسابقات.

جدير بالذكر أن الوداد يُعد منافس الزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث يتواجد الفريقين في المجموعة الرابعة والتي تضم الثنائي الأنجولي بيترو أتلتيكو وساجرادا إسبيرانجا.