شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يناقش مع معاونيه قائمة الأهلي في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فتح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى قنوات اتصال دائمة مع جهازه المعاون من أجل الاستقرار على قائمة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالامارات .
ويحاول مسئولو الأهلي إيجاد مخرج لأزمة تضارب المواعيد للاستفادة من كل اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق الأحمر، خاصة اللاعبين الدوليين، في ظل تواجد 9 أو 10 لاعبين مع منتخباتهم خلال البطولة الإفريقية.
وتقام بطولة أفريقيا تقام بالكاميرون فى الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير لعام 2022، بينما تقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بدولة الإمارات.
من ناحية أخرى يستغل الجهاز الفني للأهلي منافسات بطولة كأس الرابطة في تجهيز صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر والذي ابتعد عن المشاركة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، بسبب الإصابة في قدمه ومن ثم شد في العضلة الخلفية قبل أن يتعافى تماما ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.
وانتظم صلاح محسن في تدريبات الأهلي الجماعية قبل مباراة فيوتشر في الدوري، ولكن الجهاز الفني فضل عدم ضمه للقائمة خشية المجازفة به بعد العودة من إصابة قوية وغيابه لوقت طويل.
وينوي الجهاز الفني للأهلي الدفع بصلاح محسن خلال مباريات كأس الرابطة ليكون جاهزا للاستعانة به في المباريات التي يخوضها الفريق الأحمر بمختلف المسابقات، لاسيما أنه يحتاج جهود اللاعب باعتباره من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها موسيماني بالأهلي.