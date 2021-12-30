شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يناقش مع معاونيه قائمة الأهلي في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى قنوات اتصال دائمة مع جهازه المعاون من أجل الاستقرار على قائمة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالامارات .

ويحاول مسئولو الأهلي إيجاد مخرج لأزمة تضارب المواعيد للاستفادة من كل اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق الأحمر، خاصة اللاعبين الدوليين، في ظل تواجد 9 أو 10 لاعبين مع منتخباتهم خلال البطولة الإفريقية.

وتقام بطولة أفريقيا تقام بالكاميرون فى الفترة ‎‏من 9 يناير إلى 6 فبراير لعام 2022، بينما تقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بدولة الإمارات.