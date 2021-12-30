شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع في البنك الأهلى لحسم مصير المدرب العام والصفقات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر أشرف نصار رئيس نادى البنك الاهلى على الاجتماع بالمدير الفني للفريق خالد جلال لمناقشة ملف تعيين المدرب العام داخل الفريق خلال المرحلة المقبل وذلك لاستغلال فترة التوقف الدولية ومشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية .

و تأتى أبرز الملفات المطروحة داخل فريق البنك الاهلى هو تعيين مدرب عام للفريق عقب رحيل أمير عبد العزيز و تحديد أحتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وأقامة معسكرات للفريق أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز و المشاركة فى كأس الرابطة .

ويحاول الجهاز الفنى لفريق البنك الاهلى من تصحيح الاخطاء التى ظهرت فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز و التطوير من الاداء بحيث يتمكن الفريق من حصد أكبر عدد من النقاط و التواجد فى المربع الذهبى للبطولة للمشاركة فى أحد البطولات الافريقية الموسم القادم .

ومن جانب أخر تم تأجيل مباراة فريق البنك الاهلى ضدد نظيرة سموحة ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و التى كان مقرر إقامتها أمس وذلك بقرار من قبل رابطة الاندية المحترفة لانشغال منتخب مصر بالمشاركة فى بطولة كأس الامم الافريقية التى تنطلق مطلع العام القادم .