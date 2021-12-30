شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض تدريبه الأول باستاد القاهرة استعدادا لأمم الأفريقية بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني اول ايام معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كأس الأمم الافريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين ،كشف وائل جمعة مدير المنتخب أن الفريق سيخوض تدريبات مفتوحة بإستاد القاهرة يومي الخميس و الجمعة استعدادًا للبطولة على أن يحصل الفريق علي راحة يوم السبت ثم العودة مجددا للتدريب.

تابع وائل جمعة لـ " الخليج 365 " أن منتخب مصر سيتواجد في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة ، ولن يتدرب في مشروع الهدف بـ6 أكتوبر لعدم جاهزية ملاعب مشروع الهدف لاستقبال تدريبات الفراعنة ،و منح كيروش اللاعبين الدوليين راحة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من بدء الأجندة الدولية 27 ديسمبر الحالي استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون التي تبدأ بالنسبة للمنتخب الوطني يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما منتخبي السودان وغينيا بيساو.

كما تقرر أن تقام تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة المقبلين 30 و 31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و 15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.