شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض تدريبه الأول باستاد القاهرة استعدادا لأمم الأفريقية بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني اول ايام معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كأس الأمم الافريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين ،كشف وائل جمعة مدير المنتخب أن الفريق سيخوض تدريبات مفتوحة بإستاد القاهرة يومي الخميس و الجمعة استعدادًا للبطولة على أن يحصل الفريق علي راحة يوم السبت ثم العودة مجددا للتدريب.
كما تقرر أن تقام تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة المقبلين 30 و 31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و 15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.