شكرا لقرائتكم خبر عن سفر أجانب المقاصة لقضاء إجازتهم ببلادهم وبقاء صديق بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر رباعي المقاصة الأجنبي سيرجي ايريك واتولي جوزيف وديفيد وجون ايفيري إلى بلادهم لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبين خلال الفترة القادمة، قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمباريات كأس الرابطة.

وسافر سيرجي ايريك إلى كوت ديفوار، بينما سافر أتولي جوزيف إلى نيجيريا وديفيد إلى الكاميرون وجون ايفيري إلى كينيا، بينما فضل النيجيري يوسف صديق البقاء في القاهرة عن السفر لبلاده.

ويبحث مسئولو نادى مصر المقاصة التعاقد مع أكثر من لاعب قبل فتح باب الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لاسيما مع معاناة الفريق فى أكثر من مركز، خاصة مركزي الهجوم والوسط الدفاعي.

وتواصل مسئولو المقاصة مع أكثر من لاعب حر في الفترة الحالية من أجل ضمهم إلى صفوف الفريق الفيومي في الميركاتو الشتوي المقبل، لسد العجز في صفوف المقاصة، في محاولة لتدعيم الفريق من أجل الاستمرار في المنافسة على البقاء بالدوري الممتاز.

ويرغب المقاصة في ضم لاعبين مميزين على المستوى المهاري والخبرات في الممتاز، من أجل مساعدة الفريق الفيومي على البقاء في دوري الأضواء والشهرة، في ظل معاناته من نقص اللاعبين أصحاب خبرات اللعب في الدوري الممتاز.

ويحاول مسئولو المقاصة ضم 3 أو 4 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي ضمن خطة الإدارة والجهاز الفني لدعم الفريق الفيومي في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.