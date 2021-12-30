شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفاوض المحلة من أجل عيون هشام بلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولي الاتحاد السكندرى في فتح خط مفاوضات مع هشام عادل الشهير ببلحة لاعب فريق غزل المحلة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لدعم الفريق في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويسعى الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن لضم اللاعب عقب الأداء الجيد الذى ظهر بيه اللاعب في مباريات غزل المحلة الموسم الماضى والحالي و قدرات اللاعب الهجومية .

ورفض اللاعب الحديث مع الوكلاء و طالبهم بالحديث مع مسئولى غزل المحلة لمعرفة موقفهم من رحيله أو عدمه و الطلبات المادية فى حالة الموافقة على بداء المفاوضات .

ويعد هشام عادل من أبرز اللاعبين الاقوياء وأصحاب المهارات العالية فى فريق غزل المحلة حيث يتواجد دائما فى التشكيل الاساسى بسبب فدرة اللاعب الهجومية و أمكانية أحراز الاهداف .

و تمكن هشام عادل من المشاركة فى 7 مباريات مع فريق غزل المحلة هذا الموسم وتسجيل هدفين حيث يحتل الفريق المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط .