شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف نصار : كريم بامبو يشارك في تدريبات البنك الأهلى 4 يناير و يتواجد في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف نصار رئيس نادى البنك الاهلى أن كريم بامبو لاعب الفريق سوف يشارك في التدريبات الجماعية من يوم 4 يناير القادم عقب أنتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل لجنة المنشطات .

وأوضح نصار خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللاعب كريم بامبو سوف يتواجد مع الفريق خلال المشاركة في مباريات كأس الرابطة لاستعادة مستواه و التواجد في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز بشكل قوى .

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد وقعت عقوبة الإيقاف 4 أشهر علي كريم بامبو مؤخراً على خلفية أزمة المنشطات، بعد تناول اللاعب دواء تخسيس تضمن مادة محظورة من قبل الوادا، وتضمن خطاب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات إيقاف بامبو 4 أشهر بداية من 5 سبتمبر وحتى يوم 4 يناير.