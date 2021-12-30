شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه قطر وديا اليوم للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الخميس منتخب مصر لكرة اليد نظيره القطرى فى ودية ثانية، فى إطار تواجد منتخبنا الوطنى فى قطر لخوض وديتين أمام العنابي.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الفوز بالودية الأولى أول أمس الثلاثاء، بعد الوصول إلى العاصمة القطرية الدوحة الأثنين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال فى قطر:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - عصام الطيار – محمد علي.

الدائرة: إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد.

الجناح الأيمن: أكرم يسري - عمر خالد كاستلو.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان.

صانع ألعاب: سيف الدرع – أحمد خيري.

الظهير الأيسر: علي زين - يحيى الدرع - عبدالرحمن فيصل.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن.

ويرأس بعثة المنتخب المتجهة إلى الدوحة، الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ومن المقرر أن ينضم الإسباني رورتو جارسيا باروندو للمنتخب في الدوحة مباشرة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الأفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022، إلى يونيو القادم إلا أن الاتحاد المصري لكرة اليد قرر استكمال معسكر المنتخب حتى نهاية المشاركة ببطولة الدوري الذهبي في فرنسا.