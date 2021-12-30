شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى اليوم.. أبرزها الحرس مع بايونيرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، 8 مباريات في إطار الأسبوع الثالث عشر من منافسات المجموعة الثالثة التى تضم أندية الإسكندرية وبحرى بالقسم الثانى.

يستضيف نادى حرس الحدود المتصدر برصيد 25 نقطة، فريق بايونيرز صاحب المركز السادس برصيد 19 نقطة في مباراة يأمل كلا الفريق في حصد النقاط الثلاثة، حيث يسعى الحرس لتوسيع النقاط بينه وبين دكرنس الذى يأتي في الوصافة بنفس الرصيد عندما يحل ضيفا على سبورتنج صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة في مباراة ستكون صعبة على أصحاب الأرض.

ويحل نادى الأوليمبى صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة ضيفا ثقيلا على نادى المنصور القابع في المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة ويأمل كلا الفريقين في استعادة التوازن وتحقيق الثلاث نقاط، في الوقت الذى يستقبل فيه نادى كفر الشيخ صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فريق الزرقا صاحب الـ9 نقاط في المركز الثالث عشر.

ويلتقى فريق أبو قير للأسمدة السابع برصيد 16 نقطة مع بلدية المحلة صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة، في الوقت الذى يحل المصرى السلوم صاحب المركز الثامن برصيد 15 نقطة ضيفا على صيد المحلة صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط، ويواجه فريق المجد السكندرى العاشر برصيد 14 نقطة، فريق الرجاء المطروحى صاحب المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، وفى آخر المباريات يستقبل نادى ألعاب دمنهور القابع في المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط مع الحمام صاحب المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

جاء ترتيب المجموعة الثالثة ( بحرى ) قبل الجولة الثالثة عشر كالتالى..

1- حرس الحدود 25 نقطة

2- دكرنس 25 نقطة

3- الاوليمبي 24 نقطة

4- كفر الشيخ 22 نقطة

5- البلدية 21 نقطة

6- بايونيرز 19 نقطة

7- ابو قير 16 نقطة

8- المصري بالسلوم 15 نقطة

9- سبورتنج 15 نقطة

10- المجد السكندري 14 نقطة

11- المنصورة 14 نقطة

12- العاب دمنهور10 نقطة

13- الزرقا 9 نقاط

14- الحمام 9 نقاط

15- الرجاء 7 نقاط

16- صيد المحلة 4 نقاط.