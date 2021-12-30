مانشستر سيتي يواصل مسيرة الانتصارات وتشيلسي يسقط في فخ التعادل

واصل فريق مانشستر سيتي مسيرة انتصاراته وحقق الفوز على مستضيفه برينتفورد بهدف دون رد الأربعاء في إطار المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجل فيل فودين هدف الفوز للفريق السماوي في الدقيقة 16 من زمن اللقاء.



وواصل مانشستر سيتي انفراده بالصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 50 نقطة محققاً فوزه السادس عشر مقابل تعادلين وخسارتين.



من جانبه تجمد رصيد برينتفورد عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.





تشيلسي يسقط في فخ التعادل



وفي مباراة أخرى، عاد تشيلسي مجدداً لإهدار النقاط وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون بهدف لهدف.



وافتتح نجم تشيلسي وهدافه روميلو لوكاكو التسجيل في المباراة بهدف أحرزه لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 قبل أن يتمكن داني ويلبيك من إدراك التعادل لبرايتون في الدقيقة "90+1".



ورغم التعادل اقتنص تشيلسي المركز الثاني من ليفربول بعد أن رفع رصيده إلى 42 نقطة.



من جانبه رفع برايتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر.



ومنذ مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي حقق تشيلسي الفوز ثلاث مرات فقط في الدوري على مضيفه واتفورد 2-1 ثم على ليدز يونايتد (3-2) وخارج ملعبه أمام أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أنه تعادل 3 مرات أمام إيفرتون (1-1) وولفرهامبتون (0-0) ثم اليوم أمام برايتون.



وكان الفريق اللندني لقي الخسارة أمام وست هام مطلع الشهر الحالي وتحديداً في الرابع من كانون الأول/ديسمبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

(بي إن سبورت)