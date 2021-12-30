شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الاتحاد والزمالك مع التأمين بدورى السلة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة السادسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، على مستوى منافسات الدور الأول لترتيب الفريق من الأول إلى الثامن، حيث يلتقى الأهلى فريق الاتحاد السكندرى، والزمالك مع مصر للتأمين، بينما يلتقى سبورتنج مع سموحة، والجزيرة مع الاتصالات.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب دورى السلة برصيد 11 نقطة، بالفوز فى 5 مواجهات والخسارة فى واحدة، ويليه المصرية للاتصالات فى المركز الثانى 11 نقطة، وفى المركز الثالث الاتحاد السكندرى بنفس عدد النقاط ومرات الفوز والهزيمة، وفى المركز الرابع الجزيرة 10 نقاط .

وفى المركز الخامس يحل سبورتنج 8 نقاط، ثم مصر للتأمين 8 نقاط فى المركز السادس، ويحل سموحة سابعا بـ7 نقاط، وفى القاع يأتى الزمالك 6 نقاط ثامنا .

وكان فريق الزمالك تلقى الخسارة أمام سبورتنج بنتيجة 71/74 بالجولة السادسة من دورى سوبر السلة رجال، بينما واصل الاهلى سلسلة فوزه، بالتغلب على سموحة بنتيجة 83/78 بنفس الجولة.