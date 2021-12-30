شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين: لم أتوقع استبعادى من المنتخب.. وصلاح لا يتدخل فى الفنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ياسين، لاعب فريق البنك الأهلى، أنه لم يكن يتوقع الاستبعاد من قائمة المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة. وقال ياسين فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، أنه يؤدى ما عليه وتحت أمر المنتخب فى أى وقت ولا يحب التواجد كصورة بل للمشاركة، وعندما علم بالاستبعاد قام بالصلاة ركعتين بعد انتهاء تدريبه مع فريقه.

وأكد لاعب البنك الأهلى أنه انضم للمنتخب الأولمبى قبل السفر لطوكيو لكن لم يشارك فى البطولة، ثم تفاجأ بالتواجد مع المنتخب الأول فى معسكر الإسكندرية قبل مباراتى أنجولا والجابون، وعندما انضم للفراعنة قال له كيروش: "انت لاعب كويس لو كنت مش بتلعب حلو مكنتش هتبقى معانا، وفى مباراة الجزائر شعرت بالرهبة لأنها أول مرة ألعب أمام جماهير كبيرة".

وتحدث ياسين عن استبعاد رفعت وأفشة قائلا: "مفاجأة وكنت أتوقع وجود أفشة لأنه لاعب كبير ومحترم ودايما بيشجعنى فى التدريبات، وفيما يخص صفات كيروش فهو هادئ ويحفز اللاعبين والمرة الوحيدة التى غضب فيها بعد مباراة السودان فى كأس العرب، والتى فاز فيها الفراعنة بخماسية لأنه كان يريد الفوز بعدد أكبر من الأهداف".

واختتم ياسين أن محمد صلاح لا يتدخل في الأمور الفنية للمنتخب، ولكن من الطبيعى أن يتحدث مع كيروش بعد وقبل المباريات لأنه كابتن الفريق.