شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يبدأ اليوم الخميس الاستعداد لكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود نادى إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، إلى التدريبات اليوم الخميس بعد الراحة التي حصل عليها الفريق بعد الخسارة من فاركو بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى.

ويستأنف الفريق استعداداته لخوض كأس رابطة الأندية المحترفة المقرر لها شهر يناير خلال توقف بطولة الدورى لمشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا المقرر لها 9 يناير في الكاميرون.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد نقطة واحدة، بعد الهزيمة فى 7 مباريات أمام كل من: المقاولون وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز والجونة وفاركو، والتعادل مع مصر المقاصة، سجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.

وخسر إيسترن كومبانى آخر مبارياته فى الدورى من فاركو بثلاثة أهداف دون رد فى الأسبوع الثامن للدورى الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة 12 فى المركز الخامس بجدول الدورى، بينما يتوقف رصيد إيسترن عند نقطة واحدة فى المركز الـ18 والأخير.

أحرز أهداف فاركو كل من: أحمد شريف وعلى بهيج وإسلام جمال فى الدقائق 58 و77 و90.