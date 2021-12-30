شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يقود تدريبات إنبى اليوم بعد فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى تدريبات الفريق اليوم الخميس بعد فترة الراحة التي منحها للاعبون عقب التعادل مع بيراميدز بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضى على ملعب بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ووعد حلمى طولان إنبى مجلس الإدارة الجديد برئاسة أيمن الشريعى بعودة البطولات للفريق البترولى خلال الفترة القادمة مؤكدا أن سيبذل قصارى جهده لنجاح الفريق.

ومن ناحية أخرى حدد مسئولو نادى إنبى 3 ملايين دولار للاستغناء عن خدمات النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى في الانتقالات الشتوية القادمة، خصوصا بعد التألق اللافت للنظر الذى ظهر عليه اللاعب وخطفه البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدورى المصرى.

واستطلع مسئولو إنبى رأى حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى حول الاستغناء عن اللاعب في انتقالات يناير الذى أكد لهم حاجته لجهود القاطرة النيجيرية، لما يمثله من إضافة كبيرة للخط الأمامى للفريق البترولى، ولكن أكد لهم في نفس الوقت أنه لا يمانع رحيله حال وصول عرض مناسب له وتعويضه بمهاجم سوبر.

وجدد نادي فيوتشر طلبه بالتعاقد مع النيجيري جون إيبوكا، بعدما أبدى على ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر رغبته في ضم اللاعب لإعجابه بقدراته وإمكانياته الفنية، و تحدث مسئولو نادي فيوتشر مع وكيل أعمال اللاعب النيجيري للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، والذي أبدى موافقته للانتقال إليهم بشرط موافقة إنبي على رحيله.

ويتمنى مسئولو نادى فيوتشر تعويض العجز الذي ضرب الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة بعد إصابة مهاجم الفريق الأول مروان محسن بكسر في القدم سيغيب على إثرها مدة كبيرة، ومن المتوقع أن تدخل إدارة فيوتشر في مفاوضات رسمية مع إنبي خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على موافقة إيبوكا.