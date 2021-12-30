شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: مصطفى فتحى وأفشة يستحقان الاستبعاد من منتخب مصر فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم سعيد، نجم كرة القدم المصرية السابق، إن كلا من محمد مجدى أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، ومصطفى فتحى لاعب نادى الزمالك، يستحقان الخروج من قائمة المنتخب الأول المشارك فى كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة المقبلة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وأضاف إبراهيم سعيد فى تصريحات تليفزيونية: "محمد مجدى أفشة مستواه متراجع خلال الفترة الأخيرة، لذلك كيروش قرر استبعاده، ومصطفى فتحى مستواه متراجع وبعد مستواه الأخير فى كأس العرب لا يستحق التواجد فى قائمة كأس الأمم الأفريقية".

شهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون استبعاد 15 لاعبا وهم: محمد فوزى، أحمد ياسين، محمد فتح الله " كماتشو "، مروان حمدى، مروان داود، مصطفى فتحى، محمد مجدى " أفشة "، محمد حمدى، أحمد ياسر ريان، أحمد حسن كوكا، أحمد رفعت، إبراهيم عادل، محمد هانى، أحمد رمضان بيكهام وعماد نبيل دونجا.