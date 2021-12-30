شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: قائمة كيروش متوازنة والخبرة وراء انضمام السعيد.. واستبعاد رفعت ليس مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجى جدو، نجم المنتخب الوطنى السابق، أن القائمة التى أعلنها البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية كانت متوازنة وليس بها مفاجآت فى رأيه.

وقال جدو في تصريحات تليفزيونية: "إن كيروش استفاد من بطولة كأس العرب وأدرك مدى تعامل اللاعبين مع الضغوط وهو ما جعله يستبعد البعض ويفضل انضمام البعض الآخر، مشيرا إلى أن طريقة 4-3-3 التى يعتمد عليها كيروش فرضت عليه بعض الاختيارات، موضحاً أن المنتخب لديه مشكلة فى مركزى الظهير الأيمن والظهير الأيسر، خاصة أن أكرم توفيق ليس فى مركزه الأصلى وهو نفس حال عمر كمال فى الجبهة اليمنى، وأى إصابة لأحمد أبو الفتوح تعنى الاعتماد على أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر.

وأضاف جدو أن اختيار عبد الله السعيد نجم بيراميدز يرجع لخبراته الطويلة، ولكنه سيواجه مشكلة بدنية فى صفوف المنتخب لأن طريقة 4-3-3 تحتاج لمجهود بدنى كبير وأداء أدوار كبيرة فى خط الدفاع، وأعتقد أن كيروش لن يعتمد عليه بشكل أساسي.

وأشار إلى أن خروج أحمد رفعت جناح أيسر فيوتشر ليس مفاجأة لوجود العديد من الأسماء فى القائمة النهائية الخاصة بالمنتخب فى مركز الجناح الأيسر مثل تريزيجيه وعمر مرموش بجانب أن رفعت أقل هؤلاء اللاعبين أداءً للأدوار الدفاعية، وفرصته ستكون صعبة.

وأضاف جدو: "إذا عاد مرموش ورمضان للياقتهم البدنية العالية، الثنائى سوف يؤدى الجانب الدفاعى المطلوب بشكل جيّد، وضد عوجدة تريزيجيه للمنتخب في هذا التوقيقت لأنه غائب عن الملاعب لمدة 8 أشهر كاملة ويفتقد حساسية المباريات".

وأوضح أنه كان من الأفضل انضمام تريزيجيه فى بطولة كأس العرب بالتنسيق مع استون فيلا لاكتساب حساسية المباريات والتأقلم مع طريقة المدير الفني.

وأضاف جدو أن أكثر ما يقلقه بالنسبة للمنتخب هو أداء خط وسط الفراعنة، لأن لاعبى خط الوسط لا يقدموا أفضل ما لديهم ولم يظهروا فى أحسن صورة خلال مباريات كأس العرب.