شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة: أعدنا محمد عودة للممتاز بعد الاختفاء.. والشرط الجزائى 700 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على العباسى، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن محمد عودة أخطرهم بمفاوضات المقاولون معه، وأنهم عرضوا عليه تدريب الفريق، ولا يستطيع أن يرفض لأن الذئاب هو بيته.

وأضاف العباسى فى تصريحات لبرنامج مساء أون، أن عودة لم يقدم استقالة من المحلة وفوجئنا بتوليه مهمة تدريب المقاولون رغم أنه لم يقدم استقالة، فى ظل وجود شرط جزائي فى عقده مع المحلة.

وأشار العباسى إلى أن عودة لم يسدد الشرط الجزائي والذى تبلغ قيمته 700 ألف جنيه، والشرط الجزائي له حالات وهى إذا قدم المدرب الاستقالة وتم قبولها يدفع شهرين، وإذا تمت إقالته تدفع الإدارة شهرين.

واستكمل رئيس المحلة أن النادى لن يقف على أحد، قائلا: "احنا اللى رجعنا محمد عودة للدورى الممتاز، وكان اختفى من 3 سنين ورجعناه للساحة، وما فعله المقاولون لا يصح بتفاوضهم مع مدرب مرتبط بعقد مع ناد آخر وفى وسط الموسم".

واختتم العباسى أن المقاولون أذى المحلة معنويا أكثر من الأذى المادى، وفى النهاية هذا تصرف لا يليق، وفيما يخص بديل عودة فسيتم عرض الأسماء المرشحة عن طريق لجنة الكرة للمفاضلة بينهم واختيار أحدهم.