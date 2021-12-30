شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله: شيكابالا لم يحصل على أموال من الزمالك خلال مسيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية السابق لنادى الزمالك، أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء، تحمل تكاليف غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال عبد الله فى تصريحات تليفزيونية: "كلام شيكابالا صحيح وهو وقع على بياض، ورفض استلام مقدم تعاقده حتى يتم صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، وهذا تصرف رائع ومميز منه لأنه كابتن الفريق".

وأضاف: "اتفقنا مع اللاعب على كل شيء، وثبتنا هذا الأمر فى محضر مجلس الادارة، إلا وكان البعض معترضا، ولكن فى الأخير فعلنا هذا، وهو لم يحصل على أموال طوال مسيرته الكروية من الزمالك".

وكشف محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، عن وجود تلاعب فى تعاقده الجديد مع القلعة البيضاء، والذى كان وقعه فى عهد اللجنة التى كلفت بإدارة الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، حيث نشر شيكابالا عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلا: