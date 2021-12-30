شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يتفق مع مدافع المحلة لضمه ويوجه نصيحة لأفشة بعد استبعاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "دخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات لضم محمد فتح الله، مدافع فريق غزل المحلة وذلك بعد تألقه مع غزل المحلة فى مباريات الدورى الممتاز والانضمام للقائمة المبدئية لمنتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وتابع شبانة أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أجرى اتصالا هاتفية باللاعب عقب مباراة الزمالك الأخيرة للمحلة بالدورى، تم خلالها تهنئة اللاعب على مستواه فى المباراة رغم خسارة المحلة برباعية، وطالب مدافع المحلة التأكيد على الاستمرار فى بذل الجهد خلال المباريات المقبلة للمحلة للدورى، خاصة أن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى يتابع اللاعب منذ الموسم الماضي.

واستكمل شبانة أن الطرفين اتفقا على تأجيل التفاوض حتى نهاية الموسم الحالى على أن يكون للنادى الأهلى الأولوية فى ضم اللاعب عقب نهاية الموسم.

وحرص سيد عبدالحفيظ على التواصل مع أفشة بعد قرار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب بعد إعلان قائمة الفراعنة واستبعاده من رحلة الكاميرون.

وأضاف شبانة أن مدير الكرة أجرى اتصالا هاتفيا باللاعب عقب إعلان القرار وطلب منه غلق هواتفه المحمول والاستمتاع بالإجازة مع أسرته والابتعاد عن السوشيال ميديا، حتى لا تتعرض للانتقادات والدخول فى صدام مع كيروش.

وتابع أن عبدالحفيظ هدد أفشة بتوقيع عقوبة مالية عليه حال اختراق الحظر والظهور فى السوشيال ميديا وستكون هناك عقوبات مالية حال مهاجمة الجهاز والتأثر بقرار استبعاده

واستكمل شبانة أن مدير الكرة أكد لأفشة أنه عليه احترام القرار وليس تقليل منه ولابد من نسيان القرار والتفكير فى الفترة المقبلة.