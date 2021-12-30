شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: حزين على استبعاد الهانى سليمان وهذه كواليس حديثى مع الحضري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد ناجى، مدرب حراس فريق سموحة الحالى مدرب منتخب مصر والأهلى السابق، إنه كان يتمنى تواجد الهانى سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وقال أحمد ناجى مدرب حراس منتخب مصر السابق فى تصريحات تليفزيونية: "بالطبع حزين على عدم تواجد الهانى سليمان مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف:" عندما تحدثت مع عصام الحضرى قلت له مكنتش بحب حد يقولى إن هذا اللاعب ينضم للمنتخب بل رؤيتى فقط، منتخب مصر قائمته لكأس أمم أفريقيا جيدة ومنطقية، واللاعبون كنا نتوقع تواجدهم عدا فقط محمد عبد المنعم ومهند لاشين".

وشهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2022 التى تسضيفها الكاميرون استبعاد 15 لاعبا وهم: محمد فوزى، أحمد ياسين، محمد فتح الله "كماتشو"، مروان حمدى، مروان داود، مصطفى فتحى، محمد مجدى " أفشة "، محمد حمدى، أحمد ياسر ريان، أحمد حسن كوكا، أحمد رفعت، إبراهيم عادل، محمد هانى، أحمد رمضان بيكهام وعماد نبيل دونجا.