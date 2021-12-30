الامارات | ختام بطولة غنتوت الدولية للبولو اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة غنتوت الدولية للبولو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم عند الرابعة والنصف من مساء اليوم في ملعب الشيخ زايد الرئيس بنادي غنتوت، بطولة الإمارات الدولية للبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي.

وجاء تأهل فريقي غنتوت وبنجاش للبولو للنهائي بعد أن تساوت فرق أبوظبي وغنتوت وبنجاش برصيد النقاط، ما دفع اللجنة الفنية لفك الارتباط بين الفرق الثلاث المتساوية برميات الجزاء الترجيحية لحسم الترتيب العام، حيث نجح ماركوس هداف غنتوت، وكورتي هداف بنجاش في تسجيل الرميتين، فيما أخفق أمادوري سيجوندو لاعب فريق أبوظبي في تحقيق الهدف من الرمي.

ومن المنتظر أن يلتقي فريقا الإمارات وأبوظبي للبولو في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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