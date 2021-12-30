الامارات | بني ياس يتحدى «بند الإعارة» في مواجهة شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يتحدى «بند الإعارة» في مواجهة شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق بني ياس في الساعة 07:30 من مساء اليوم ضيفه شباب الأهلي على استاد الشامخة ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مواجهة تشهد غياب المدافع الأبرز لأصحاب الأرض محمد جابر، لوجود بند في عقد إعارته يمنعه من مواجهة ناديه الأصلي «شباب الأهلي» الذي يمتلك عقده وكان قد أعاره لـ «السماوي» بداية الموسم الحالي.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه صفوف «السماوي» مكتملة لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي باستيفاء اللاعب محمد جابر لعقوبة الإيقاف بداعي البطاقات الملونة بغيابه عن مواجهة الشارقة في المباراة الماضية، وعودة المدافع خالد العطاس للمشاركة عقب تعافيه من إصابة أبعدته لفترة طويلة، وجد المدرب الروماني دانيال إيسيلا نفسه مكبلاً ببند الإعارة الذي يحرمه من خدمات محمد جابر، في وقت في كان يأمل فيه العودة لطريق الانتصارات، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة فقط.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «ستكون مباراة صعبة وعلينا تقديم مباراة كبيرة وحصد النقاط، نحن ندخل المباراة دون إصابات لكن سيغيب المدافع محمد جابر بسبب الاتفاق المبرم بين الناديين، عدا ذلك جميع العناصر جاهزة».

وكانت مواجهة الشارقة في الجولة الماضية التي غاب عنها محمد جابر بمثابة فرصة للمدرب لتحضير البديل المناسب، لكن الخسارة الثقيلة بثلاثية نظيفة قد تجعله يعيد النظر في حساباته خاصة وزيادة لاعبي المحور لتقديم قدر كافي من المساندة لخط الدفاع.

وفي المقابل، يطمح الضيوف الذين يحتلون المركز الثالث برصيد 20 نقطة في تجاوز عقبة مستضيفهم للوصول لمركز الوصافة مؤقتاً، وانتظار تعثر الوحدة أمام الجزيرة، ليضمن «فرسان دبي» إنهاء عام 2021 وهم في المركز الثاني أملاً في تلقي المزيد من الهدايا في العام الجديد بخسارة العين المتصدر للانقضاض على الصدارة.

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