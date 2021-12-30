الامارات | «الشارقة الرياضي» يبحث مع اتحاد ألعاب القوى رفع مستوى اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يبحث مع اتحاد ألعاب القوى رفع مستوى اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس الشارقة الرياضي مع اتحاد الإمارات لألعاب القوى سبل التعاون المشترك بما يقود إلى تطور اللعبة ورفع مستويات اللاعبين في إمارة الشارقة بوجه خاص والدولة بشكل عام، كما تم بحث الخطط المستقبلية ومجالات الاستفادة من إمكانات ومنشآت الإمارة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس عيسى هلال، لوفد الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد المر.

وأكد عيسى هلال أن الاجتماع كان مثمراً للغاية وتمت فيه مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات الخاصة بالتطوير وتوسيع قاعدة اللعبة ورفع مستويات اللاعبين، وكيفية استثمار البنية التحتية المتميزة لمرافق ومنشآت الإمارة.

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