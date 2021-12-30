الامارات | الفوز الأول للوصل منذ شهرين يصطدم بمعنويات العروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز الأول للوصل منذ شهرين يصطدم بمعنويات العروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الوصل إلى استعادة ذاكرة الانتصارات عندما يلتقي مع العروبة في الجولة الـ 12 من دوري أدنوك المحترفين، عند الـ 7:30 من مساء اليوم على استاد الوصل في زعبيل، إذ يمتلك في رصيده 14 نقطة في المركز العاشر، بينما لدى العروبة سبع نقاط في المركز الـ 13.

ولم يحقق الوصل أي فوز في الدوري منذ انتصاره على الإمارات بهدف دون رد في الجولة الثامنة في 29 أكتوبر الماضي، بينما خسر الفريق بعدها أمام النصر وتعادل أمام كل من الظفرة وعجمان.

وكشفت المباريات الماضية عن تراجع مردود الفريق، بجانب تواضع مستوى اللاعبين الأجانب.

في المقابل يدخل العروبة المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفريق فوزه الأول في الدوري بتغلبه على الإمارات في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين، إذ يأمل الفريق الضيف أن يواصل عروضه القوية وأن يتجنب الخسارة على أقل تقدير ويحصل على نقطة تدعم حظوظه في البقاء بالدوري.

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