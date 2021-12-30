الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة - النصر 17:00
العين - عجمان 17:00
بني ياس - شباب الأهلي 19:30
الوصل - العروبة 19:30
مان يونايتد - بيرنلي 00:15
الدوري البرتغالي
بورتو - بنفيكا 1:00
الدوري المغربي
الرجاء - الفاسي 19:00
خريبكة - الجيش 21:15
الدوري الكويتي
القادسية - الفحيحيل 17:10
التضامن - كاظمة 19:45
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