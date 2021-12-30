شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لـ محمد عودة فى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر محمد عودة، المدير الفني الجديد لفريق المقاولون، على بعض الأسماء في جهازه الفني لقيادة الفريق بعد تولى مسئولية المقاولون خلفا لعماد النحاس الذي رحل عن المقاولون لسوء النتائج.
واتفق عودة على تواجد طلعت محرم في منصب المدرب العام، ومحمد يونس مدربا لحراس المرمى، وممدوح عبد الحي مدربا مساعدا، على أن يتم الإتفاق على باقي أعضاء الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة.
وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى رسميا، على أن يتولى تشكيل الجهاز المعاون خلال اليومين المقبلين.
وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، أن اختيار عودة جاء نظرا لكونه من أبناء النادي المشهود لهم بالكفاءة وبعد رغبة شديدة منه لخدمة ناديه.
ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهازه المعاون على الفترة الجيدة التى تولى فيها القيادة الفنية للفريق وما تحقق بها من نتائج رائعة.