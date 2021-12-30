شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم الاربعاء 29\12\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، الكثير من الأحداث و الأخبار الرياضية الهامة ، على رأسها إعلان قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا ، واستقالة عماد النحاس من المقاولون وعودة محمد عودة لتدريب الذئاب بعد فسخ تعاقده مع غزل المحلة ، بالاضافة إلى تولى طارق العشرى الإدارة الفنية لفريق طلائع الجيش .

قرر مسئولو طلائع الجيش تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق في الفترة القادمة، خلفا لأحمد عبد العزيز الذي تولى المسئولية الفنية بشكل مؤقت منذ رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب الفريق العسكري.