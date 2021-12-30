شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتحمل قيمة الشرط الجزائي لـ محمد عودة مع المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل مجلس إدارة المقاولون العرب قيمة الشرط الجزائي لمدربه الجديد محمد عودة، وذلك في عقده السابق مع غزل المحلة، والذي يقدر بحوالي 370 ألف جنيه، وكان عودة قد فسخ تعاقده مع المحلة من أجل العودة للمقاولون العرب.

وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى رسميا، على أن يتولى تشكيل الجهاز المعاون خلال اليومين المقبلين.