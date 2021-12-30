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شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفى بعبد الله السعيد ورمضان صبحى بعد انضمامهما لقائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص نادى بيراميدز على الاحتفاء بثنائى الفريق الكروى الأول اللذين انضما لقائمة المنتخب الوطنى المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى دولة الكاميرون، وتنطلق 9 يناير المقبل.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز صورة السعيد ورمضان صبحى، وعلقت عليها: "انضمام القائد عبدالله السعيد ولاعبنا رمضان صبحي للقائمة النهائية للمنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية.. كل التوفيق لمنتخب مصر".
عبد الله السعيد ورمضان صبحى
وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالى:
حراس المرمى:
1. محمد الشناوي
2. محمد أبو جبل
3. محمد صبحي
4. محمود جاد
المدافعون:
5. أكرم توفيق
6. عمر كمال
7. أحمد حجازي
8. محمود حمدي "الونش"
9. أيمن أشرف
10. أحمد فتوح
11. محمد عبد المنعم
12. محمود علاء
وسط الملعب:
13. عمرو السولية
14. حمدي فتحي
15. إمام عاشور
16. عبد الله السعيد
17. محمد النني
18. أحمد سيد "زيزو"
19. مهند لاشين
المهاجمون:
20. عمر مرموش
21. محمد شريف
22. مصطفى محمد
23. محمد صلاح
24. محمود حسن "تريزيجيه "
25. رمضان صبحي