شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفى بعبد الله السعيد ورمضان صبحى بعد انضمامهما لقائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادى بيراميدز على الاحتفاء بثنائى الفريق الكروى الأول اللذين انضما لقائمة المنتخب الوطنى المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى دولة الكاميرون، وتنطلق 9 يناير المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز صورة السعيد ورمضان صبحى، وعلقت عليها: "انضمام القائد عبدالله السعيد ولاعبنا رمضان صبحي للقائمة النهائية للمنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية.. كل التوفيق لمنتخب مصر".



عبد الله السعيد ورمضان صبحى

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن "تريزيجيه "

25. رمضان صبحي