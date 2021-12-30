شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. المقاولون يعلن رسميا تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى رسميا، على أن يتولى تشكيل الجهاز المعاون خلال اليومين المقبلين.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، أن اختيار عودة جاء نظرا لكونه من أبناء النادي المشهود لهم بالكفاءة وبعد رغبة شديدة منه لخدمة ناديه.

ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهازه المعاون على الفترة الجيدة التى تولى فيها القيادة الفنية للفريق وما تحقق بها من نتائج رائعة.

وأكد مجلس الإدارة أن عماد النحاس اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق وتمسك بقراره وعقد مجلس الإدارة اجتماعا، وتم عقد جلسة بين المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس الإدارة مع المدير الفني، واستمع فتحي لوجهة نظر النحاس واحترم رغبته بعدم الاستمرار والاكتفاء بالفترة التى قضاها مع الفريق، وتم الاستقرار على اختيار محمد عودة بعد دراسة عدد من الترشيحات، وحرص مجلس إدارة النادي إقامة حفل تكريم اليوم للكابتن عماد النحاس بعد خوض مرانه الأخير.