شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعود لتدريباته الجماعية الجمعة بعد انتهاء فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق سيراميكا بقيادة مديره الفني هيثم شعبان تدريباته الجماعية يوم الجمعة المقبل بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد آخر مباراة بالدورى قبل فترة التوقف الدولى.

ونجح فريق سيراميكا في تحويل تأخره بهدفين إلى تعادل 2/2 خلال المباراة التى أقيمت بيها الجمعة الماضي، باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز.

وسجل ثنائية المقاولون العرب، مامادو نديوكو نياس فى الدقيقتين 27 و30 فيما سجل هدفي سيراميكا ، شادي حسين هدفا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، واحتسب أحمد الغندور حكم المباراة، هذا الهدف بعد اللجوء لتقنية الفار، وأضاف باسم مرسي الهدف الثاني لفريق سيراميكا في الدقيقة 74.

وأشهر أحمد الغندور بطاقة حمراء لمحمد سمير لاعب المقاولون العرب فى الدقيقة 42 بعد اللجوء لتقينة الفار، حيث قام سمير بعرقلة شادي حسين لاعب سيراميكا الذى كان مُنفرداً بالمرمى.

وبهذه النتيجة يرتقع رصيد سيراميكا إلى 10 نقاط ويصعد للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في أربعة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه مثلها .