شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيجاد حلول لأزمة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النادي الأهلي أحمد مجاهد، رئيس اتحاد كرة القدم، بتحمل مسئولياته والوفاء بما جاء على لسانه صوتًا وصورة بأن الأهلي سوف يشارك في كأس العالم للأندية بكامل نجومه، وهو الأمر الذي بات يتعارض مع الواقع حاليًا بعد استمرار تعارض مواعيد بطولة الأمم الأفريقية مع كأس العالم للأندية.

ويفتقد الأهلي 9 من لاعبيه الأساسيين بعدما ضم كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب 6 لاعبين من الأهلي هم الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف. هذا فضلًا عن استدعاء علي معلول للمنتخب التونسي وأليو ديانج للمنتخب المالي وبدر بانون للمنتخب المغربي، كما أن الجهاز الفني للأهلي لن يرى لاعبيه لمدة شهر تقريبًا، وقبلها شهر مماثل أثناء مشاركتهم في البطولة العربية.

ويواجه الأهلي أزمة كبيرة عندما يواجه أبطال القارات في كأس العالم للأندية بدون قوامه الرئيسي، الأمر الذي يضع الفريق في مأزق كبير، وقد يخسر الأهلي الكثير إذا ما تلقى الفريق خسائر غير مقبولة لجماهيره بوصفه نادي القرن في أفريقيا، هذا وسوف تشهد الساعات القادمة تصعيدا من جانب الأهلي الذي يحمل اتحاد الكرة المسئولية، والذي لم يقم بمسئولياته ولم يدعم الفريق، خاصة أنه لا يمثل مصر فقط بل يمثل قارة أفريقيا بأكملها.