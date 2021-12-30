شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيجاد حلول لأزمة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب النادي الأهلي أحمد مجاهد، رئيس اتحاد كرة القدم، بتحمل مسئولياته والوفاء بما جاء على لسانه صوتًا وصورة بأن الأهلي سوف يشارك في كأس العالم للأندية بكامل نجومه، وهو الأمر الذي بات يتعارض مع الواقع حاليًا بعد استمرار تعارض مواعيد بطولة الأمم الأفريقية مع كأس العالم للأندية.
ويفتقد الأهلي 9 من لاعبيه الأساسيين بعدما ضم كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب 6 لاعبين من الأهلي هم الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف. هذا فضلًا عن استدعاء علي معلول للمنتخب التونسي وأليو ديانج للمنتخب المالي وبدر بانون للمنتخب المغربي، كما أن الجهاز الفني للأهلي لن يرى لاعبيه لمدة شهر تقريبًا، وقبلها شهر مماثل أثناء مشاركتهم في البطولة العربية.
ويواجه الأهلي أزمة كبيرة عندما يواجه أبطال القارات في كأس العالم للأندية بدون قوامه الرئيسي، الأمر الذي يضع الفريق في مأزق كبير، وقد يخسر الأهلي الكثير إذا ما تلقى الفريق خسائر غير مقبولة لجماهيره بوصفه نادي القرن في أفريقيا، هذا وسوف تشهد الساعات القادمة تصعيدا من جانب الأهلي الذي يحمل اتحاد الكرة المسئولية، والذي لم يقم بمسئولياته ولم يدعم الفريق، خاصة أنه لا يمثل مصر فقط بل يمثل قارة أفريقيا بأكملها.
وكشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل.
واختار البرتغالى كيروش 6 لاعبين محترفين، بجانب 6 لاعبين من النادى الأهلى ومثلهم من الزمالك ولاعبين من بيراميدز ومثلهما من فيوتشر ولاعب من كل من فاركو وطلائع الجيش وإنبى.وجاءت اختيارات كيروش كالتالى:
6 لاعبين محترفين هم: أحمد حجازى، محمد الننى، تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.
6 لاعبين من الأهلى هم: محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدى فتحى، محمد شريف.
6 لاعبين من الزمالك هم: محمد أبو جبل، محمود حمدى الونش، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.
بيراميدز: عبد الله السعيد، رمضان صبحى.
فيوتشر: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم.
محمود جاد "إنبى"، محمد صبحى "فاركو"، مهند لاشين "طلائع الجيش".
وشهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2022 التى تسضيفها الكاميرون استبعاد 15 لاعبا وهم: محمد فوزى، أحمد ياسين، محمد فتح الله "كماتشو"، مروان حمدى، مروان داود، مصطفى فتحى، محمد مجدى " أفشة "، محمد حمدى، أحمد ياسر ريان، أحمد حسن كوكا، أحمد رفعت، إبراهيم عادل، محمد هانى، أحمد رمضان بيكهام وعماد نبيل دونجا.