شكرا لقرائتكم خبر عن دورة إسعافات أولية للجهاز الطبى للزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، بالتنسيق مع مجلس إدارة نادي الزمالك، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، بتنظيم دورة إسعافات أولية لأفراد الجهاز الطبي للفريق، بالتعاون مع الجمعية الأوروبية للإنعاش القلبي الرئوي، وذلك داخل مقر القلعة البيضاء.

وأكد أسامة أن هذه الدورة عبارة عن كورسات إسعافات أولية للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، مضيفا أنها تهدف إلى الحفاظ على اللاعبين وصحتهم، خاصة في ظل كثرة حالات الوفاة خلال الفترة الماضية داخل الملاعب.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أنه يسعى بشكل مستمر إلى الارتقاء بالمستوى الطبى داخل النادى، ضمن الإستراتيجيات المتبعة بالتنسيق مع إدارة النادي.

























وكان أمير مرتضى أكد أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول، سيغادر القاهرة اليوم لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق خارج البلاد، كما سيسافر البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس إلى بلادهما.

وكان الزمالك حصل على راحة حتى يوم 5 يناير المقبل على أن يستأنف الفريق تدريباته في السادس من يناير، بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يعود كارتيرون ومعاونيه الأجانب إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل لقيادة تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل، بعدما تقرر إلغاء الدورة الودية التي كان مقررا لها في يناير بعد تعذر سفر الفرق المشاركة في الدورة إلى الإمارات.