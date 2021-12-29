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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 29 / 12 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها رفض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الاهلى بشكل نهائي الحديث عن أزمة محمود كهربا.

موسيمانى يرفض الوساطة للإبقاء على كهربا في الاهلى.. اقرأ التفاصيل

رفض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى بشكل نهائي الحديث في أزمة محمود كهربا، لاعب الفريق، حيث يصر المدرب الجنوب أفريقى على خروج اللاعب معاراً لأحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة رافضاً فكرة بقاء اللاعب في النادى، مؤكداً أن كهربا خارج حساباته الفنية ولن يجد موقعاً في تشكيلة الاهلى الاساسية بالفترة المقبلة.

يستغل الجهاز الفني للأهلي منافسات بطولة كأس الرابطة في تجهيز صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر والذي ابتعد عن المشاركة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، بسبب الإصابة في قدمه ومن ثم شد في العضلة الخلفية قبل أن يتعافى تماما ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

رفض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي استعجال البعض في الحكم على الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الفريق الأحمر، في ظل عدم تقديم للاعب المستويات التي تؤهله للمشاركة الأساسية مع الأهلي حتى الآن، وظهوره بمستوى متواضع في الأوقات التي شارك فيها مع الأهلي.

نشرت صفحة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " صورة للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الاهلى خلال تواجدة بسحب قرعة دورى أبطال أفريقيا و أختياره فريق صند داونز و الفريق الأحمر بمجموعة واحدة و حبه للفريقين .

أاستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إجراء تعديلات على موعد استئناف التدريبات الجماعية من أجل التحضير الجيد للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، والتي ستقام خلال فترة توقف الدوري المصري لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في يناير المقبل.

فجر مصدر داخل نادي سموحة مفاجأة بتأكيده أن إدارة الأهلي ترغب في ضم حسين فيصل مهاجم الفريق السكندري ومنتخبنا الوطني سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو بنهاية الموسم الجاري، مقابل انضمام محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي لسموحة.