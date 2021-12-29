شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يكشف تفاصيل رحيله عن المحلة وعودته للمقاولون فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر محمد عودة المدير الفني لنادي غزل المحلة بيانا أعلن فيه رحيله عن النادي ورغبته الشخصية في العودة لناديه المقاولون العرب وكشف عودة في البيان تفاصيل مفاوضات فسخ التعاقد مع المحلة مبديا تقديره للكيان الكبير.

وجاء نص البيان كالتالي : إلى السادة الأفاضل مجلس إدارة و جماهير و لاعبي نادي غزل المحلة المحترمين..

رغبة مني في توضيح الحقائق و اظهارها للرأي العام في مصر عامة و محافظة الغربية خاصة ولإعطاء كل ذي حق حقه فيما يخص علاقتي التعاقدية مع نادي غزل المحلة العريق و احتراما مني لجماهيره المحترمة المعارضين قبل المؤيدين أود أن أوضح بعض النقاط الهامة

أولا.. أتوجه بوافر الشكر والتقدير لمعالي وزير قطاع الأعمال هشام توفيق و لإدارة نادي غزل المحلة و جماهير النادي اللذين أبدوا تمسكهم جميعًا باستمراري مع الفريق رغم تقدمي باعتذار رسمي اليوم وحرصًا مني على علاقتي الطيبة بالجميع التزمت بالحضور للمحلة لإبلاغ إدارة النادي بنفسي بالقرار وعدم الاكتفاء بالاتصالات الهاتفية واستغلال الشرط الجزائي لأن الجميع يعلم أخلاقي وما كان لي الاقدام علي ذلك لولا نداء بيتي في هذا التوقيت الصعب و الحرج و يعلم الله أن قلبي يعتصر ألما علي ترك النجاح الذي حققناه سويآ و لكنها ارداة الله.

ثانيا.. أبلغت إدارة النادي برغبتي الشخصية في فسخ التعاقد لعدم احراج ايآ منهم أمام جماهير النادي و أنني و بكل شجاعة أواجه الموقف و أرجو أن يلتمس لي الجميع العذر فعندما يكون النداء من النادي الذي تربيت فيه وله الفضل علي محمد عودة فيما وصلت إليه لا يمكنني إلا تلبية النداء وكان ذلك بمبادرة شخصية مني وسعيا لرد الجميل لمجلس الادارة و الجماهير و لنادي المقاولون العرب في آن واحد الذي صنع اسم محمد عودة كما تحدثت مع المجلس عن أسباب خاصة تتعلق باسرتي في هذا الوقت تحديدا تستلزم تواجدي بجوار الأسرة وابلغت إدارة النادي بها ولا أود الخوض فيها هنا.

ثالثا.. شرف كبير لأي مدرب العمل داخل قلعة المحلة العريقة وبالتاكيد ستظل شامخة متمنيا التوفيق للفريق مع القيادة الفنية الجديدة و لديهم ادارة محترفة و محترمة و جماهير عاشقة للكيان و خالص شكري للجميع للجميع و أتمنى قبول اعتذاري.. ابنكم و اخيكم محمد عودة.