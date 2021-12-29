رسميًا.. محمد عودة يعلن رحيله عن المحلة لقيادة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن محمد عودة مدرب غزل المحلة، مساء اليوم الأربعاء، رحيله عن قلعة "الفلاحين" بعدما أصدر بيانًا رسميًا ليوضح من خلالها الحقائق.

عودة خلال بيانه أعلن عن خطوته المقبلة من خلال قيادة فريق المقاولون العرب ليكون بديلاً لعماد النحاس والذي رحل عن "ذئاب الجبل".

وجاء بيان محمد عودة كالتالي:

إلى السادة الأفاضل مجلس إدارة و جماهير و لاعبي نادي غزل المحلة المحترمين..

رغبة منّي في توضيح الحقائق وإظهارها للرأي العام في مصر عامة و محافظة الغربية خاصة ولإعطاء كل ذي حق حقه فيما يخص علاقتي التعاقدية مع نادي غزل المحلة العريق واحترامًا منّي لجماهيره المحترمة المعارضين قبل المؤيدين أود أن أوضح بعض النقاط الهامة

أولًا.. أتوجه بوافر الشكر والتقدير لمعالي وزير قطاع الأعمال هشام توفيق و لإدارة نادي غزل المحلة و جماهير النادي اللذين أبدوا تمسكهم جميعًا باستمراري مع الفريق رغم تقدمي باعتذار رسمي اليوم وحرصًا مني على علاقتي الطيبة بالجميع التزمت بالحضور للمحلة لإبلاغ إدارة النادي بنفسي بالقرار وعدم الاكتفاء بالاتصالات الهاتفية واستغلال الشرط الجزائي لأن الجميع يعلم أخلاقي وما كان لي الإقدام على ذلك لولا نداء بيتي في هذا التوقيت الصعب والحرج و يعلم الله أن قلبي يعتصر ألمًا علي ترك النجاح الذي حققناه سويًا و لكنها إرداة الله.

ثانيًا.. أبلغت إدارة النادي برغبتي الشخصية في فسخ التعاقد لعدم إحراج ايآ منهم أمام جماهير النادي وأنني و بكل شجاعة أواجه الموقف و أرجو أن يلتمس لي الجميع العذر فعندما يكون النداء من النادي الذي تربيت فيه وله الفضل علي محمد عودة فيما وصلت إليه لا يمكنني إلا تلبية النداء وكان ذلك بمبادرة شخصية منّي وسعيًا لرد الجميل لمجلس الادارة و الجماهير ولنادي المقاولون العرب في آن واحد الذي صنع اسم محمد عودة كما تحدثت مع المجلس عن أسباب خاصة تتعلق بأسرتي في هذا الوقت تحديدًا تستلزم تواجدي بجوار الأسرة وأبلغت إدارة النادي بها ولا أود الخوض فيها هنا.

ثالثًا.. شرف كبير لأي مدرب العمل داخل قلعة المحلة العريقة وبالتاكيد ستظل شامخة متمنيًا التوفيق للفريق مع القيادة الفنية الجديدة و لديهم إدارة محترفة و محترمة و جماهير عاشقة للكيان و خالص شكري للجميع للجميع و أتمنى قبول اعتذاري.

ابنكم و اخيكم محمد عودة