حارس الإسماعيلي لـ"الخليج 365": الحضري شرح لي أسباب استبعادي من قائمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد فوزي حارس الإسماعيلي أن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب المصري تواصل معه بعد إعلان قائمة كأس الأمم الإفريقية ليشرح له أسباب الاستبعاد.

وضم كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر 4 حراس في قائمة ضمت 25 لاعبا، لم يكن من بينهم محمد فوزي، وهو الأمر الذي لم يكن ينتظره الحارس.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال فوزي :"عصام الحضري تواصل معي بعد نشر القائمة في وسائل الإعلامي، وشرح لي أسباب الاستبعاد وتقبلت الأمر تماما".

وأضاف حارس الإسماعيلي :"أتمنى التوفيق للمنتخب في البطولة، سأشجعهم بكل تأكيد وأتمنى فوز مصر والتتويج بالبطولة".

وأنهى فوزي :"الاستبعاد من أمم إفريقيا يمثل دافعا قويا للتألق والعودة للمنتخب في الفترة المقبلة، لأن اللعب الدولي يمثل شرفا كبيرا لأي لاعب".