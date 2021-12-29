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خاص.. المقاولون يوضح حقيقة التعاقد مع عودة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، حقيقة تفاوض الإدارة مع محمد عودة لقيادة "ذئاب الجبل" في الفترة المقبلة.

وكان نادي المقاولون العرب، أعلن في الساعات القليلة الماضية رحيل عماد النحاس من منصبه، ليدخل أكثر من مدرب لقائمة المرشحين لعل أبرزهم: مختار مختار وطلعت يوسف.

وأضاف رئيس المقاولون في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء :"لم نتفاوض مع محمد عودة احترامًا لنادي غزل المحلة".

وتابع :"سنتعاقد مع عودة في حالة واحدة وهي إنهاء تعاقده مع نادي المحلة".

وأوضح :"الإدارة تسير في أكثر من اتجاه في ملف المدير الفني، ولن نتعجل في الاختيار لأننا أمامنا الوقت الكافي".

وتحدث رئيس المقاولون في نهاية تصريحاته عن ملف الصفقات، قائلاً :"نسعى لحسم صفقات قوية خلال الفترة المقبلة لتدعيم الفريق بشكل قوي".

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، حيث حقق فريق "الذئاب" بعد 8 جولات فوزًا وحيدًا مقابل ثلاث تعادلات وأربع هزائم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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