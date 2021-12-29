هدافو الموسم الماضي «إجازة»

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فقد اختفى مهاجم الحزم كارلوس ستراندبيرغ عن التهديف ولم يسجل سوى هدف وحيد بعد أن شارك في 13 لقاء، بينما سجل في نفس التوقيت الموسم الماضي عندما كان معارا لنادي أبها، 10 أهداف.
كما هو الحال لمهاجم الباطن فاييو أبرو الذي استطاع الموسم الماضي بعد الجولة الـ 14، تسجيل 9 أهداف، بينما لم يسجل في الموسم الحالي سوى هدفين.
وشهد الموسم الحالي ابتعاد مهاجم الأهلي عمر السومة عن قائمة الهدافين بعد أن سجل فقط 3 أهداف فقط خلال 11 مباراة شارك فيها، فيما بلغت أهدافه في ذات التوقيت الموسم الماضي، 8 أهداف.
في المقابل، حافظ مهاجم ضمك إيميليو زيلايا على الرقم ذاته الموسم الماضي والحالي، حيث سجل 8 أهداف بعد انتهاء الجولة الـ14 كما هو الحالي لمهاجم الهلال بافيتيمبي قوميز ومهاجم الاتحاد رومارينهو بتسجيل كل منهما 8 أهداف في الموسمين.
سجل أبطال كأس السوبر
- هدافون حتى الجولة الـ14 الموسمين الماضي والحالي:
- فابيو أبرو (الباطن): الموسم الماضي 9 أهداف، والحالي 2.
- كارلوس ستراندبيرغ: الموسم الماضي 10 مع أبها، والحالي هدف مع الحزم.
- عمر السومة: الموسم الماضي 8 أهداف، والحالي 3 أهداف.
- إيميليو زيلايا (ضمك): الموسم الماضي 8 أهداف، والحالي 8 أهداف.
- بافييتمبي قوميز (الهلال): الموسم الماضي 8 أهداف، والحالي 8 أهداف.
- رومارينهو داسيلفا (الاتحاد): الموسم الماضي 8 أهداف، والحالي 8 أهداف.
- جوليو تافاريس (الفيصلي): الموسم الماضي 7 أهداف، والحالي 6 أهداف.
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