الزين يكمل جلد الأهلي بكرباج أبنائه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يكن كرباج أحمد الزين الأخير في ظهر الأهلي هو الأول الذي يتلقاه الأخير من أبنائه الذين انتقلوا من صفوفه إلى فريق الرائد تحديدا، فقد اكتوى الأهلي سابقا بنيران المنتقلين من صفوفه لفريق الرائد.

وتغلب الرائد على الأهلي 1/ 0 سجله أحمد الزين في المباراة التي جمعت الفريقين الاثنين الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة ضمن الجولة الـ14 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن الهدف هذه المرة جاء مختلفا، فقد كان من صناعة حارس الأهلي السابق أحمد الرحيلي لزميله لاعب الأهلي السابق أحمد الزين.

وسجل الرحيلي أول صناعة هدف له في هذا الموسم بدوري المحترفين، كما خرج في مباراة الأهلي بشباك نظيفة وهي المرة الثالثة.

سوبر هاتريك الشهري

المباراة التي لا يمكن نسيانها بين فريقي الأهلي والرائد جرت في موسم 2019 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وانتهت لمصلحة الرائد 5/ 4، ويومها سجل مهاجم الرائد الذي لعب للأهلي، مهاجم الهلال حاليا، الدولي صالح الشهري 4 أهداف (سوبر هاتريك)، لتنقلب الطاولة على الأهلي من قبل جماهيره لتفريطه في لاعب بإمكانات الشهري.

ثنائية جواد أقدار

في عام 2008 تعاقد الرائد مع المهاجم المغربي جواد أقدار ليكون المحترف الرابع بصفوف الفريق (قبل زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 7 ثم 8 لاعبين)، وذلك بعد أن سبق للاعب خوض تجربة احترافية بصفوف الأهلي.

وفي نوفمبر 2010 تسبب أقدار في هزيمة الأهلي، وفي أول فوز للرائد على الأهلي، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل وانتهت بفوز الرائد 2/ 1 بختام الدور الأول للدوري.

ورغم أن الأهلي بدأ التسجيل في تلك المباراة في الدقيقة 45 عن طريق فيكتور سيموس، سجل أقدار الذي حل بديلا، هدفين في الدقيقتين 73 و90.

الفوز الأول

انتصار الرائد الأخير على الأهلي هو الأول له على أرضه وبين جماهيره بعد أن سجل فوزيه الأولين في جدة، الأول كان بملعب الأمير عبدالله الفيصل، والثاني بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة). فيما يعود أول فوز للرائد وديا على الأهلي لعام 1992 بجدة عندما كان الرائد بدوري أندية الدرجة الأولى وهو الموسم الذي صعد فيه لدوري الأضواء للمرة الثانية في تاريخه بعد صعوده الأول عام 1986.

أبرز المنتقلين من الأهلي للرائد

