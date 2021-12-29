مجسم رونالدو يثير جدلا بالهند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار مجسم جديد للنجم كريستيانو رونالدو جدلا في ولاية جوا الهندية، حيث اعترض السكان المحليون على تكريم لاعب كرة القدم البرتغالي بدلا من لاعب من الهند.

وقال مايكل لوبو وهو وزير في حكومة ولاية جوا، في تغريدة «إن المجسم من المفترض أن يروج لكرة القدم كرياضة، ويلهم الشباب على لعبها».

وذكرت وكالة أنباء الهند الآسيوية (ايانس) أنه في اليوم التالي على إزاحة الستار عن المجسم البالغ زنته 400 كجم، تجمع المتظاهرون رافعين لافتات سوداء في الموقع.

ولم يكن المتظاهرون غاضبين من قرار تكريم لاعب أجنبي فحسب، ولكن أيضا من حقيقة أن الاختيار وقع على لاعب من البرتغال، وهو ما اعتبر إهانة بالوضع في الاعتبار أن البرتغال أدارت ولاية جوا كمستعمرة لقرون ولم تتركها سوى قبل 60 عاما.