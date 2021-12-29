العلا تنظم بطولتين دوليتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بِالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية في 29 يناير المقبل بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء.

وسيتنافس المتسابقون في النسخة الثالثة من السباق على أَكثر من 15 مليون ريال سعودي (4.2 ملايين دولار أمريكي) من الجوائز النقدية والعينية التي تعد من أغلى بطولات القدرة والتحمل في العالم، وذلك ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة، الذي يقام خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 30 مارِس.

يمتد السباق المصنف نجمتين مسافة 120 كلم، ويستغرق 8 ساعات على مدى 4 مراحل عبر صحراء وجبال العلا.

يذكر أن سباق هذا العام سيشهد مشاركة مجموعة من أَفضل الفرسان حول العالم يصل عددهم إِلى 200 فارس وفارسة.

فيما ستقام بطولة البولو في الصحراء للمرة الأولى في العالم، وتنظمها الهيئة بالتعاون مع الاتحاد السعوديِ للبولو في الفترة بين 11 و12 فِبْرايِر 2022.