شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يدعم "أفشة" بعد استبعاده من أمم أفريقيا ويعلق: إيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صلاح محسن لاعب الأهلى على دعم زميله محمد مجدى "أفشة" بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون حيث نشر محسن صورة مع أفشة معلقا عليها:إيسكو".

شهدت قائمة منتخب مصر النهائية استبعاد 15 لاعب و هم :محمد فوزى ، أحمد ياسين ، محمد فتح الله " كماتشو " ، مروان حمدى ، مروان داود ، مصطفى فتحى ، محمد مجدى " أفشة " ، محمد حمدى ، أحمد ياسر ريان ، أحمد حسن كوكا ، أحمد رفعت ، إبراهيم عادل ، محمد هانى ، أحمد رمضان بيكهام و عماد نبيل دونجا.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل ، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالي :

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن "تريزيجيه"

25. رمضان صبحي