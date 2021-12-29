شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى المصرى يشهد 3 تغييرات فى المدربين اليوم.. عودة من المحلة للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء، 3 تغييرات فى القيادة الفنية لـ3 أندية فى الدورى المصرى، فى ظل التوقف الذى تشهده البطولة بسبب استعدادات المنتخب لأمم أفريقيا المقرر انطلاقها فى يناير المقبل على الأراضى الكاميرونى.

طارق العشرى

قرر مسئولو طلائع الجيش تعيين طارق العشرى مديرا فنيا للفريق فى الفترة القادمة، خلفا لأحمد عبد العزيز الذى تولى المسئولية الفنية بشكل مؤقت منذ رحيل عبد الحميد بسيونى عن تدريب الفريق العسكري.

كما قرر مسئولو طلائع الجيش تشكيل الجهاز المعاون للعشرى فى تدريب الفريق العسكرى مكون من، محمود عطا مدرب عام وأحمد عبد العزيز مدرب والدكتور عبد الحليم كامل مخطط أحمال وسيد السويركى مدرب الحراس والعميد أحمد مهدى مدير كرة ويسرى عرفان مدير ادارى ومحمد مختار مدير شئون لاعبين.

توديع عماد النحاس

قبلت إدارة نادى المقاولون العرب استقالة عماد النحاس بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وغياب التوفيق، وأقامت له حفلا اليوم لتوديعه وتكريمه على الفترة الكبيرة.

وقاد عماد النحاس فريق المقاولون فى 108 مباريات، فاز فى 41 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، بينما خسر فى 38 لقاء آخر.

محمد عودة من المحلة إلى المقاولون

وقع محمد عودة عقود تدريب المقاولون العرب، وذلك عقب فسخ تعاقده مع غزل المحلة مستغلا الشرط الجزائى الذى يقدر بـ 370 ألف جنية ليعود مجددا إلىقلعة ذئاب الجبل فى مقعد الرجل الأول.

فى الوقت الذى رفض مجلس إدارة شركة نادى غزل المحلة برئاسة على العباسى رحيل محمد عودة المدير الفنى لغزل المحلة، إلى المقاولون العرب، لتدريب الفريق.

كشف على العباسى رئيس شركة ونادى غزل المحلة لـ ”الخليج 365” أن هناك جلسة جمعته بالجهاز الفنى لغزل المحلة برئاسة محمد عودة لمناقشة الاستعداد للتوقف الجارى وبطولة كأس الرابطة والحديث عن الصفقات الجديدة، ولكنه فوجئ بطلب من عودة بالرحيل لتدريب فريق المقاولون العرب.

غزل المحلة يبحث عن مدرب

ويفاضل نادى غزل المحلة بين أكثر من مدرب لقيادة المحلة بعد رحيل محمد عودة والتي يأتي أبرزها طلعت يوسف وخالد عيد ومختار مختار.