عام الإقناع بالرياضة السعودية2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من تأثر الرياضة العالمية كثيرا بجائحة فيروس كورونا المستجد ، إلا أن السعودية احتضنت العالم الرياضي من خلال استضافة أحداث عالمية عكست حسن التخطيط وقدرة السعودية على مضاهاة أعتى الدول في تنظيم الأحداث وسط أصعب الظروف، وذلك بعد أن هيأت القيادة كل مقومات النجاح، التي التقطها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بطريقة مثالية ووظفها في الاتجاه الصحيح، حتى باتت المملكة وجهة ومقصدا لغالبية الاتحادات الرياضية بمختلف مسمياتها. ونتيجة للاهتمام المستمر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بقطاعي الرياضة والشباب، تحقق للرياضة السعودية عدد من الإنجازات في 2021، على مستوى الألعاب الفردية والجماعية، وكذلك من حيث استمرار النجاح في استضافة أحداث عالمية للمرة الأولى. أبرز أحداث وإنجازات 2021 الرياضية 3 يناير

استضافت السعودية الحدث الأشهر في رياضة المحركات في عام 2021، وهو رالي داكار الصحراوي، وذلك للمرة الثانية. وحمل رالي داكار 2021 النسخة الـ43 من رالي داكار، والثانية على التوالي التي استضافتها السعودية، بعد أن استضافت رالي داكار 2020، والذي كان أول نسخة تقام في القارة الآسيوية. بدأ الرالي في 3 يناير واستمر حتى 15 منه، بعد أن انطلق من مدينة جدة وانتهى فيها. كما تستضيف السعودية النسخة الـ44 للمرة الثالثة في 2 يناير المقبل. 1 أكتوبر بعد فترة إغلاق من أجل الصيانة، استمرت نحو 8 سنوات، افتتح ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة بحلة جدية مختلفة كحدث رياضي ترقبه الوسط الرياضي كثيرا.

وشهد يوم الافتتاح ديربي جدة بين العملاقين الاتحاد والأهلي، في إطار الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى بفوز الاتحاد 2 - 0. 1 سبتمبر حقق عبدالرحمن القرشي الميدالية البرونزية في سباق 100 م كراسي متحركة ضمن دورة الألعاب البارالمبية 2020 في طوكيو.

وأعلن وزير الأمير عبدالعزيز بن تركي تكريمه بجائزة مالية قدرها مليون ريال. 2 ديسمبر للمرة الأولى، استضاف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والاتحاد الدولي للسيارات الجولة قبل الأخيرة من سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، إحدى جولات سباقات الفورمولا 1 لعام 2021، وذلك بحلبة كورنيش جدة التي أنشئت خصيصا للحدث، وباتت ثاني أطول حلبة في العالم بطول 6,175 م، وأسرع حلبة باحتوائها على 27 منعطفا، ومتوسط سرعة قد يصل إلى 250 كلم/ ساعة على الأقل، وبسرعة قصوى تصل إلى 322 كلم ساعة. 5 أكتوبر أقيمت في مدينة جدة خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر، بطولة العالم لكرة اليد للأندية «سوبر جلوب» بمشاركة 10 أندية من مختلف القارات. وتوج بلقبها فريق ماجديبورغ الألماني بعد فوزه على حامل اللقب برشلونة الإسباني. 17 ديسمبر استضافت محافظة جدة نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3، بمشاركة 12 فريقا، يمثلون نخبة الفرق في العالم، بتنظيم من وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA. 23 نوفمبر توج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بفوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي 2 - 0 في النهائي الذي أقيم باستاد الملك فهد الدولي، لينفرد الهلال بزعامة الكرة الآسيوية كأثر الفرق تتويجا باللقب.

كما تأهل الهلال للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات في فبراير 2022.

وتوج لاعبه سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021، فيما حصل لاعبه الآخر موسى ماريغا على جائزة أفضل لاعب في النهائي، ونال الفريق جائزة اللعب النظيف. 7 ديسمبر انطلق في حائل رالي حائل تويوتا الدولي 2021 في نسخته الـ17 بمشاركة 29 سيارة في تصنيف «فيا» الدولي، و4 سيارات من فئة «تي 1+» و27 سيارة في التصنيف الوطني، و29 مشاركا في فئتي الدراجات النارية العادية ورباعية العجلات «كوادز»، إلى جانب 3 سائقين في فئة الشاحنات.

ويعد الرالي جولة أخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة «فيا كروس كانتري» لعام 2021. 14 ديسمبر سبقت السعودية العالم الرياضي من خلال تبني فكرة إقامة مباراة تكريما لأسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، حيث استضاف ملعب مرسول بارك بالرياض مواجهة فريقين لعب لهما الراحل مارادونا هما بوكاجونيورز الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني، وانتهت المواجهة بفوز الأول بركلات الترجيح 4 - 2 بعدما انتهى الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل 1 - 1 وسط حضور اقترب من 20 ألف متفرج تقدمتهم عائلة مارادونا.

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