منتخب مصر يكشف أسباب استبعاد أفشة ورفعت وفتحي من القائمة المشاركة في أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، عن أسباب الاستبعادات التي شهدتها قائمة منتخب مصر النهائية، والتي ستشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وكانت قائمة المستبعدين قد ضمت 15 لاعباً، على رأسهم محمد مجدي أفشة ومصطفي فتحي و أحمد رفعت.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مسئول بالجهاز الفني قوله إن أسباب الاستبعادات فنية بحتة ولا يوجد أي أزمات أو خلافات مع أي من هؤلاء اللاعبين.

وأضاف المصدر أن إستبعاد جميع اللاعبين جاء لأسباب فنية، ولا وجود لأي أزمات مع أي لاعب، مشيراً إلى أنه تم اختيار اللاعب الأجهز في مراكز اللاعبين المستبعدين.

وشهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون استبعاد 15 لاعباً، وهم :محمد فوزى ، أحمد ياسين ، محمد فتح الله " كماتشو " ، مروان حمدى ، مروان داود ، مصطفى فتحى ، محمد مجدى " أفشة " ، محمد حمدى ، أحمد ياسر ريان ، أحمد حسن كوكا ، أحمد رفعت ، إبراهيم عادل ، محمد هانى ، أحمد رمضان بيكهام و عماد نبيل دونجا.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء عن قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها في التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير المقبلين في الكاميرون.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب 25 لاعبًا، وجاءت على النحو التالي :

حراس المرمى:

1. مجمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن " تريزيجيه "

25. رمضان صبحي