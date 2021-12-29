شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يضم 3 لاعبين من فريق 2003 بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الثنائي مصطفى أحمد بسيوني ومحي جمعة لاعبا فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003 في المعسكر المفتوح لمنتخب مصر بقيادة محمود جابر والذي انطلق أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، وذلك وفقا لخطاب رسمي أرسل للنادي من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتلقى نادي الزمالك خطابا رسميا آخر من الاتحاد المصري بانضمام الثلاثي كريم عبدون وماجد هاني وأحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعبو فريق 2003 لمعسكر منتخب الشباب المغلق بداية من اليوم 29/ 12/ 2021 ويمتد حتي 3/ 1/ 2022، وذلك استعدادا للمباريات الودية والرسمية.

فى سياق أخر، أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول سيغادر القاهرة اليوم لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق خارج البلاد، كما سيسافر البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس إلى بلادهما.

وكان الزمالك حصل على راحة حتى يوم 5 يناير المقبل على أن يستأنف الفريق تدريباته في السادس من يناير، بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يعود كارتيرون ومعاونيه الأجانب إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل لقيادة تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل، بعدما تقرر إلغاء الدورة الودية التي كان مقررا لها في يناير بعد تعذر سفر الفرق المشاركة في الدورة إلى الإمارات.